На северо-западе столицы неизвестные ограбили разработчика криптовалюты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Ущерб оценен в 1,4 млн руб.

По словам источника, ночью 23 февраля в полицию обратился Юрий Майоров - учредитель компании «Нейросеть» и разработчик криптовалюты PRIZM.

«Мужчина сообщил, что на ул. Исаковского четверо неизвестных насильно посадили его в автомобиль Mercedes, избили и открыто похитили сумку, в которой находились 20 тыс. долл., документы, два телефона и ноутбук. Разработчика некоторое время возили по городу и высадили на ул. Борисовские Пруды. Злоумышленники скрылись», - сказал источник.

Сообщается, что материальный ущерб потерпевший для себя оценил в 1,4 миллиона рублей. Он обращался в медучреждения для оказания помощи, после этого медики отпустили его на домашнее лечение.