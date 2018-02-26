Регулятор США подозревает последних в уклонении от уплаты налогов по сделкам с криптовалютой.
Криптовалютная биржа Coinbase оповестила около 13 тысяч своих пользователей, которые провели в сервисе хотя бы одну операцию на сумму свыше $20 тысяч в период с 2013 по 2015 гг., о том, что в течение трех недель передаст сведения о них Федеральной налоговой службой США (IRS).
Власти подозревают, что некоторые пользователи не заплатили налоги с криптовалютных транзакций на сумму от 20 тысяч долларов. Представители криптовалютной платформы отмечают, что ей удалось уберечь от раскрытия информацию 480 тысяч клиентов, данные которых изначально требовал регулятор.
Как напоминает Cointelegraph, соответствующее решение было принято федеральным судьей Сан-Франциско в конце ноября 2017 года. Ранее налоговики уже обращались к Coinbase за информацией о пользователях, которые могли уклониться от уплаты налогов в указанный период, однако биржа ответила отказом. В 2015 год налог на прибыль от операций с биткоином в США заплатили 802 человека.
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