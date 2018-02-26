Криптовалютная биржа Coinbase оповестила около 13 тысяч своих пользователей, которые провели в сервисе хотя бы одну операцию на сумму свыше $20 тысяч в период с 2013 по 2015 гг., о том, что в течение трех недель передаст сведения о них Федеральной налоговой службой США (IRS).

Власти подозревают, что некоторые пользователи не заплатили налоги с криптовалютных транзакций на сумму от 20 тысяч долларов. Представители криптовалютной платформы отмечают, что ей удалось уберечь от раскрытия информацию 480 тысяч клиентов, данные которых изначально требовал регулятор.

Как напоминает Cointelegraph , соответствующее решение было принято федеральным судьей Сан-Франциско в конце ноября 2017 года. Ранее налоговики уже обращались к Coinbase за информацией о пользователях, которые могли уклониться от уплаты налогов в указанный период, однако биржа ответила отказом. В 2015 год налог на прибыль от операций с биткоином в США заплатили 802 человека.