Сбербанк внедрил технологию голосового помощника-робота в контакт-центре для корпоративных клиентов, сообщили в пресс-службе финучреждения.

На вопросы о местонахождении банкоматов с функцией самоинкассации и отделений банка клиентам ответит робот Анна. В дальнейшем она будет предоставлять и другую справочную информацию, например, о статусе платежа, балансе счета и по исполнительным листам.



«Запросы, которые требуют участия сотрудника, тоже обрабатываются с использованием роботизированной технологии: с помощью когнитивного виртуального помощника. Робот анализирует разговор оператора и клиента и самостоятельно «с голоса» предоставляет оператору дополнительную информацию, необходимую для оказания консультации», — говорится в релизе.

«Мы используем искусственный интеллект для решения самых разнообразных задач, и одна из них — сокращение времени обслуживания наших клиентов за счет качественного и удобного сервиса, достигаемого путем автоматизации работы контактного центра», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

По итогам пилотного проекта скорость обслуживания клиентов по определенным тематикам возросла на 50%, теперь средняя продолжительность звонка клиента в контактный центр для корпоративных клиентов составляет 3,5 минуты, добавили в Сбербанке.