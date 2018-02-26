Расходы группы ВТБ по итогам 2017 года выросли на 11% по сравнению с 2016-м, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос в ходе конференц-кола, посвященного отчетности ВТБ по МСФО за 2017 год. Значительная часть расходов была связана с реорганизацией группы.

«Мы произвели две крупные реорганизации в конце года: это реформа европейского субхолдинга, а также присоединение ВТБ 24 — это крупнейшее присоединение банка за всю его историю. Проект прошел очень неплохо, мы реализовали необходимые синергии с точки зрения бизнеса», — заявил Моос.

Еще одной причиной роста расходов стал продолжающийся наем персонала в Почта Банк. «Это стало основным источником роста персональных расходов», — отметил он.