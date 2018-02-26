Рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» согласовала план стимулирования инвестиций в развитие сетей пятого поколения связи (5G). Суммарный эффект господдержки, описанной в плане, может достичь 87,1—181,1 млрд рублей, пишут «Ведомости».

План утвержден, через пресс-службу «Мегафона» подтвердила операционный директор оператора Анна Серебряникова (руководит рабочей группой при «Цифровой экономике».

5G позволяет подключаться к Интернету на скорости до 1 Гбит/с. Технологию планируется применять для подключения сотен тысяч датчиков и других автоматических устройств. В течение пяти лет расходы операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд рублей, считает Серебряникова.

Разработчики плана предлагают ввести для государства мораторий на повышение платы операторов за использование частот. По их расчетам, в 2019—2024 годах это позволит операторам сэкономить 6,7—9,5 млрд рублей. Платежи операторов предлагается аккумулировать в специальном фонде и тратить только на конверсию — передачу частот от госструктур операторам. Эффект разработчики оценили в 19—24 млрд рублей за пять лет.

Методика установления цены на государственных частотных аукционах должна измениться так, чтобы стоимость частот для 5G не росла чрезмерно, считают авторы плана, и платить победители должны в рассрочку, несколько лет.

Говорится в плане и о снижении налоговой нагрузки, например уменьшении налога на прибыль операторов с 20% до 12,5% и отмене налога на движимое имущество. Это, считают разработчики, даст экономию еще 27,4—107,2 млрд рублей.

Следующий пункт плана — упрощение доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и выдачи разрешений на строительство объектов связи. Либерализация этих процедур позволит операторам высвободить за пять лет еще 10—11 млрд рублей, надеются разработчики плана.