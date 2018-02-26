АО «Кредит Европа Банк» и компания ООО «Фотон Мотор» запустили совместно разработанную программу кредитования «Foton Finance» для коммерческого транспорта.

Коммерческие автомобили Foton теперь можно приобрести в кредит, предоставляемый АО «Кредит Европа Банк» под залог приобретаемых транспортных средств по специальной процентной ставке.

Данная программа кредитования предназначена для физических лиц и индивидуальных предпринимателей и предоставляет возможность оперативного и доступного приобретения коммерческого транспорта в кредит. Программа «Foton Finance» доступна во всех дилерских центрах Foton.

Наталья Кончакова, начальник департамента автокредитования комментирует запуск новой программы:

«Компания ООО «Фотон Мотор» - наш давний надежный партнер в создании совместных программ кредитования коммерческого транспорта. Я искренне рада, что сотрудничество с ООО «Фотон Мотор» набирает новые обороты! Вместе мы создали новые программы кредитования, в рамках которых автомобиль Foton теперь можно приобрести в кредит под залог транспортного средства по специальной процентной ставке. Клиентам Банка будут предложены в том числе экспресс-кредиты с предоставлением минимального пакета документов, решение по которым можно получить в течение одного часа*. Мы уверены в успехе реализации новых программ, которые позволят нам реализовать самые амбициозные цели на 2018 год».

Информацию об условиях кредитования можно получить на официальном сайте АО «Кредит Европа Банк» https://www.crediteurope.ru/privately/foton/ , в любом отделении Банка , в Департаменте автокредитования Банка по телефону 8 800 700 25 90 (часы работы: с 09:00 до 18:00 по московскому времени, c понедельника по пятницу). Звонок по России – бесплатный.