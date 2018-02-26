Объединенное кредитное бюро оценило кредитную активность россиян в январе 2018 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.

В общей сложности в январе 2018 года было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 417,35 млрд рублей. В годовом выражении количество выданных кредитов выросло на 23%, при этом объемы кредитования увеличились сразу на 60%. В январе 2017 года было выдано 2,11 млн кредитов на 261,21 млрд рублей.

Лидером по темпам роста количества и объема новых кредитов в январе стал сегмент кредитных карт . Количество новых карт выросло на 74% в годовом выражении, при этом объем одобренных лимитов увеличился сразу на 134%. В январе 2018 года было выдано 669,61 тыс. новых карт с общим лимитом 49,64 млрд рублей, годом ранее — 385,43 тыс. карт на 21,2 млрд. Средний лимит по карте увеличился за год на 35%: с 55 тыс. до 74 тыс. рублей.

Очень высокие темпы роста показал и сегмент ипотечного кредитования . Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в январе 2018 года, увеличилось в годовом отношении на 80%, денежные объемы кредитования — на 86%. В январе этого года было выдано 62,91 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму порядка 117,5 млрд рублей; год назад было выдано 35,04 тыс. кредитов на 63,2 млрд. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 4%: с 1,8 млн до 1,87 млн рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 18%, объемы выдач увеличились на 26%. В этом январе было выдано 26,52 тыс. кредитов на 20,23 млрд рублей, в то время как годом ранее банки выдали 22,5 тыс. кредитов на 16,1 млрд. Средний размер нового автокредита вырос на 7%: с 716 тыс. до 763 тыс. рублей.



В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 43%. В январе 2018 года было выдано 1,82 млн кредитов наличными на 227,65 млрд рублей против 1,65 млн кредитов на 159,33 млрд годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 29%: с 97 тыс. до 125 тыс. рублей.

