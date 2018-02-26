Объединение банка «ФК Открытие» и Бинбанка может произойти «на горизонте года», заявил глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает ТАСС .

«Юридическое объединение произойдет на горизонте одного года <...> Может быть, это будет конец года, может быть, начало следующего», — сказал Задорнов.

Он подчеркнул, что временная администрация Бинбанка уже завершает свою работу. «Будет новое правление, председатель его известен — это Сергей Юрьевич Шевченко. Сейчас кадровая команда Бинбанка усиливается как людьми с рынка, так и нашими коллегами из «Открытия». И сразу после формирования нового правления уже не временная администрация, а вот эти исполнительные органы банка, правление, другие коллегиальные органы, будут заниматься как бизнесом, так и интеграцией Бинбанка и «Открытия», — отметил Задорнов.

По его словам, первоочередной задачей нового правления будет финансовый план, а уже затем — интеграция.