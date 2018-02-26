ЦБ вернул на счет Татфондбанка 35 млн рублей, которые списал 14 декабря 2016 года, за день до того, как ввел в банке временную администрацию. Эту сделку Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банка в рамках банкротства счел сделкой с предпочтением и добился ее разворота в суде. Такое решение дало надежду кредиторам банка на возврат в конкурсную массу 15 млрд рублей, ушедших в IV квартале 2016 года из Татфондбанка в ЦБ. Однако надежды кредиторов, скорее всего, не оправдаются, пишет «Коммерсант».



До последнего времени АСВ заявляло, что выявление и оспаривание подобных сделок продолжается. Но по информации издания анализ закончен. В АСВ сообщили: «В настоящее время все сделки Татфондбанка с Банком России, имеющие признаки предпочтительного удовлетворения требований кредиторов, уже проанализированы. В конкурсную массу Банком России было возвращено 58 млн рублей, иных разбирательств между конкурсным управляющим Татфондбанка и Банком России не ведется, новых требований к ЦБ по данным основаниям к подаче не планируется».

При этом, по оценкам союза пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка, общий объем подобных сделок мог достигать 15 млрд рублей. Согласно отчетности за IV квартал 2016 года, Татфондбанк снизил заложенность перед ЦБ с 18 млрд почти до 3,07 млрд рублей, говорится в одном из писем союза в АСВ. Представители союза обращались в суд с иском о побуждении к действию конкурсного управляющего, но суд им отказал.

С точки зрения АСВ, сделки Татфондбанка с ЦБ укладываются в обычную хозяйственную деятельность. «Резкое снижение общего объема задолженности Татфондбанка перед Банком России в четвертом квартале 2016 года связано с исполнением сторонами обязательств по договору РЕПО на общую сумму 10,5 млрд рублей и кредитам на общую сумму 4,9 млрд рублей, — отмечают в АСВ. — Расчеты по сделкам РЕПО осуществлялись на организованном рынке ценных бумаг по стандартным установленным правилам, сами сделки не содержат предусмотренных законодательством о банкротстве признаков недействительности, погашение кредитов было в предусмотренный договорами срок, что позволяет считать их совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности».

Однако кредиторы считают подобные доводы неубедительными. «Мы подадим новый запрос в АСВ, в зависимости от ответа агентства и будем принимать решение, как действовать дальше», — отметила председатель союза пострадавших клиентов банка Александра Юматова.

По словам экспертов, единственный выход для кредиторов — самостоятельно оспаривать сделки Татфондбанка с ЦБ как сделки с предпочтением.