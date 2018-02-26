Центробанк не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании межрегионального банковского совета в Совете Федерации, передает «Коммерсант» .

Центробанк не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании межрегионального банковского совета в Совете Федерации, передает «Коммерсант» .



Напомним, в ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что проводимая ЦБ «чистка» банковского сектора привела к снижению конкуренции в этой сфере и к монополии крупных банков, многие из которых — государственные. По мнению Матвиенко, ЦБ и финансовые власти должны внимательно следить за соотношением государственных и частных банков.



«Задавали вопрос выступающие, будем ли мы останавливать, например, процесс оздоровления, оставлять недобросовестных игроков на рынке из-за того, что будем опасаться, что доля государства вырастет. ЦБ не собирается этого делать, потому что, на наш взгляд, наибольший вред здоровой конкуренции наносит то, что недобросовестные, нечестные игроки конкурируют с честными, потом все уже остальное», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ будет стараться быстрее выводить на рынок санированные банки.