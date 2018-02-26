В Центральном административном округе Москвы полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве: как следует из сообщения столичного главка МВД, 28-летний приезжий с целью обмана граждан рекламировал услуги по обмену денег на биткоины.

В полиции сообщили, что о мошенничестве заявил в дежурную часть ОМВД по столичному району Замоскворечье 24-летний москвич. Молодой человек рассказал, что был обманут при попытке обменять наличные денежные средства на биткоины в обменном пункте, адрес которого нашел в Интернете.

В помещении обменного пункта, расположенного на Пятницкой улице, неизвестный мужчина дал клиенту для ознакомления договор, забрав при этом денежные средства под предлогом проверки их подлинности. Через некоторое время заявитель обнаружил, что незнакомец похитил деньги и скрылся через черный ход. Материальный ущерб составил около 5 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан на одном из столичных вокзалов. «Установлено, что злоумышленник, имея умысел на хищение денежных средств, снял помещение, в котором когда-то располагался один из банков, и дал рекламное объявление об оказании услуг по обмену денежных средств на биткоины», — рассказали правоохранители.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.