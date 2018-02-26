Дискуссия в правительстве РФ со Сбербанком и ВТБ по поводу передачи ими части капитала Промсвязьбанку вместе с активами по гособоронзаказу идет тяжело, законопроект о такой обязанности для банков будет дорабатываться до середины марта. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «Прайм».

Дискуссия в правительстве РФ со Сбербанком и ВТБ по поводу передачи ими части капитала Промсвязьбанку вместе с активами по гособоронзаказу идет тяжело, законопроект о такой обязанности для банков будет дорабатываться до середины марта. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «Прайм».



«Тяжело», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, как идет дискуссия в правительстве РФ о несогласии Сбербанка и ВТБ при передаче своих активов и кредитов по гособоронзаказу передавать в Промсвязьбанк и часть капитала.

«Законопроект сейчас досогласовывается. У нас появились новые замечания со стороны Министерства обороны и Федерального казначейства. Мы его направили в Счетную палату, пока не получили позиции. Думаю, нам надо еще пару недель поработать над текстом», — также сообщил замминистра.

На базе Промсвязьбанка создается опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля говорил, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 трлн рублей вместе с соответствующим капиталом.

Передача «санкционных» активов банков в Промсвязьбанк будет для кредитных организаций добровольной, но при этом банки, которые захотят передать такие активы, должны будут передать и соответствующий капитал, уточнял позднее сам Моисеев.