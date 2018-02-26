Государство потеряло 150 млрд рублей в банках, которые лишились лицензий, заявил Алексей Моисеев.

По его словам, Минфин начал внимательно смотреть на эту проблему в конце 2015 года, когда государство впервые потеряло деньги с отзывом банковской лицензии.

«С тех пор, по подсчетам приблизительно, государство потеряло 150 млрд рублей в банках, у которых лицензии были отозваны. Что, конечно, заставило нас очень внимательно относиться к тому, как и с какими банками мы работаем», - цитирует RNS Моисеева.