Наблюдательный совет Московского Кредитного Банка (МКБ) одобрил кандидатуру Михаила Полунина на должность первого заместителя председателя правления, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«22 февраля 2018 года наблюдательным советом Московского Кредитного Банка на должность первого заместителя председателя правления одобрена кандидатура Михаила Полунина. В настоящее время Михаил Полунин занимает позицию советника председателя правления банка. Планируется, что после получения согласования Банка России в установленном порядке он войдет в состав правления банка в качестве первого заместителя председателя правления банка», — говорится в релизе.

Полунин будет отвечать за развитие взаимоотношений со стратегическими клиентами банка и координацию бизнес-подразделений, а также будет курировать подразделение по работе с проблемными активами.

Михаил Полунин окончил Омский государственный технический университет по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». В банковской сфере Михаил Полунин с 2001 года. В 2014-м был назначен на должность советника президента и вице-президента Всероссийского Банка Развития Регионов (ВБРР), где руководил департаментом банковского контроля контрагентов. В феврале 2017 года возглавил временную администрацию Агентства по страхованию вкладов в банке «Пересвет», а в августе того же года был назначен президентом кредитной организации.