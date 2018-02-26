Минфин предлагает снизить требования к банкам, работающим с госсредствами, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации.

В частности, ведомство предлагает использовать рейтинг «А-» для размещения госсредств, а также рейтинги «ВВВ-» для банков, работающих с гарантиями по налоговым платежам и госзакупкам.

«Разработан и находится в процессе согласования проект постановления правительства, который предусматривает прямое использование рейтингов «А-» для всех вопросов, где используется размещение государственных средств», — сказал он.