Министерство обороны и Федеральное казначейство заявили новые замечания к законопроекту о работе Промсвязьбанка в качестве банка гособоронзаказа. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Совета Федерации, сообщает RNS .

«Помните, я говорил, тот законопроект, который идет сейчас в Совет Федерации, о передаче, еще законопроект о работе. В законопроекте о работе (Промсвязьбанка. — Прим. ред.) сейчас у нас новые замечания Минобороны и Федерального казначейства, и мы его направили в Счетную палату, пока еще не получили позицию Счетной палаты. Поэтому я думаю, что еще пару недель нам надо поработать над текстом», — сказал Моисеев, не уточнив, чего именно касаются замечания.

С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), его капитал был списан до 1 рубля. В январе Минфин принял решение создать на базе Промсвязьбанка спецбанк для работы со средствами гособоронзаказа. Сейчас обсуждается передача на его баланс кредитов оборонных предприятий и пассивов по ним на сумму до 1 трлн рублей.