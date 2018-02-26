Новую венесуэльскую криптовалюту el petro следует внимательно изучить, прежде чем говорить о возможностях ее использования Россией, заявил журналистам в понедельник директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.



«Давайте сначала мы проверим, как этот механизм будет работать. Я знаю, что сейчас продолжаются очень активные контакты по линии наших финансовых ведомств в Москве и Каракасе, я думаю, что сейчас очень важно в этих условиях обеспечить надежно работающий механизм, в частности финансового сотрудничества, конкретные его направления», — ответил дипломат на вопрос, готова ли Россия рассмотреть возможность использования el petro.

По его словам, «специалисты должны изучить и посмотреть, насколько это вписывается в те реалии, которые существуют в наших странах».

Венесуэла 20 февраля выпустила свою обеспеченную нефтью криптовалюту el petro. Тогда же президент страны Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж el petro достиг 735 млн долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Мадуро позже заявил, что интерес иностранных инвесторов к сделкам с el petro уже превысил 1 млрд долларов.