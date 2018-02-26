Чистка банковского сектора РФ, предпринятая Центробанком, привела к снижению конкуренции в этой сфере и к монополии крупных банков, многие из которых — государственные, передает слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко РИА Новости .

«Чистка банковской системы, проводимая регулятором, сегодня привела к концентрации активов в крупнейших банках, большая часть которых — государственные. На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди десяти самых крупных банков России девять по сути являются государственными», — сказала она на заседании Межрегионального банковского совета.

Центральный банк и финансовые власти должны «внимательно следить за соотношением государственных и частных банков», подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, в результате состояние конкуренции в российской банковской сфере «далеко от идеального». Одним из последствий этого, считает спикер Совфеда, стало отсутствие реального интереса банков к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики.