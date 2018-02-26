По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, развитие региональных банков должно быть государственным приоритетом.
Необходимо решать проблему сокращения числа малых региональных банков, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Растет территориальная дифференциация банков. Больше половины российских банков размещены в Московском регионе, на долю Москвы сегодня приходится более 90% консолидированных активов. В 12 субъектах Федерации вообще отсутствуют собственные региональные банки. Эту проблему, безусловно, нужно серьезно обсуждать и искать пути ее решения», — сказала она на заседании Межрегионального банковского совета.
Спикер признала, что «перезагрузка» банковской системы была жизненно необходима для отрасли, поскольку позволила бороться с банками, занимающимися отмыванием денег и другими сомнительными операциями.
«В то же время вместе с водой мы не должны выплеснуть и ребенка. Речь идет прежде всего о небольших региональных банках. Кому-то они кажутся слабыми или даже менее надежными по сравнению с крупными игроками. Но именно они, как правило, максимально приближены к небольшим заемщикам: к индивидуальным предпринимателям, к малому и среднему бизнесу», — подчеркнула она.
По словам Матвиенко, развитие региональных банков должно быть государственным приоритетом.
«Прискорбно, что сегодня количество малых банков неуклонно сокращается, а их активы снижаются. Доля активов кредитных организаций, которые находятся ниже двухсотого места в рейтинге по объему капитала, составляет сегодня всего 1,5%», — констатировала спикер.
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