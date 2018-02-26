Необходимо решать проблему сокращения числа малых региональных банков, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Растет территориальная дифференциация банков. Больше половины российских банков размещены в Московском регионе, на долю Москвы сегодня приходится более 90% консолидированных активов. В 12 субъектах Федерации вообще отсутствуют собственные региональные банки. Эту проблему, безусловно, нужно серьезно обсуждать и искать пути ее решения», — сказала она на заседании Межрегионального банковского совета.

Спикер признала, что «перезагрузка» банковской системы была жизненно необходима для отрасли, поскольку позволила бороться с банками, занимающимися отмыванием денег и другими сомнительными операциями.

«В то же время вместе с водой мы не должны выплеснуть и ребенка. Речь идет прежде всего о небольших региональных банках. Кому-то они кажутся слабыми или даже менее надежными по сравнению с крупными игроками. Но именно они, как правило, максимально приближены к небольшим заемщикам: к индивидуальным предпринимателям, к малому и среднему бизнесу», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, развитие региональных банков должно быть государственным приоритетом.

«Прискорбно, что сегодня количество малых банков неуклонно сокращается, а их активы снижаются. Доля активов кредитных организаций, которые находятся ниже двухсотого места в рейтинге по объему капитала, составляет сегодня всего 1,5%», — констатировала спикер.