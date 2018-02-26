Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать над законодательными мерами, которые позволили бы оградить банки от распространения недостоверной информации о них, в том числе в Интернете, и призвала финансовые власти следить за своей риторикой, сообщает ТАСС .

«Я призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, а руководство Банка России — начать с сегодняшнего заседания и показать всем хороший пример. Коллеги, я уже не говорю об Интернете, об этих всех мессенджерах, где очень легко либо конкурентам, либо вымогателям, мошенникам опустить любой банк, опубликовав недостоверную информацию. Потом разбирайся. А люди очень чувствительны к этому», — сказала Матвиенко в понедельник на заседании Межрегионального банковского совета, посвященного влиянию современных механизмов регулирования на развитие конкуренции в банковском секторе.

Она предложила подумать над тем, «как законодательно поставить заслон этим мошенническим действиям против банков, которые выливаются огромными потерями, иногда доводят до серьезных последствий».

Матвиенко отметила, что сегодня новостной поток, который сопровождает банковскую тематику, напоминает сводки с театра военных действий. «Мы без конца слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что все это только снижает доверие к банковской системе», — сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, потребители и инвесторы должны получать и позитивную информацию из уст регулятора, финансовых властей, узнавать о наличии надежных частных банков, выполняющих все требования Центробанка, располагающих качественными активами и ясной стратегией развития.

«Безусловно, не надо рекламировать конкретные кредитные организации. Но говорить о том, что у нас немало хороших, добросовестных банков, обязательно нужно. Такие позитивные сигналы найдут положительные отклики и у граждан, и у бизнеса», — уверена Матвиенко.

Она также предложила распространить практику оценивания кредитных рисков на основе внутренних рейтингов на разные добросовестные и устойчивые российские банки.