Для субъектов малого и среднего предпринимательства теперь серьезно расширяются возможности участия в госзакупках.

По словам заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна, одним из нововведений стала отмена обязательного гарантийного обеспечения. Изначально под обеспечение заявки с поставщика удерживалось до 5%, чтобы гарантировать подписание контракта. Поправками отменено это требование для небольших компаний.

Как пояснил Рачик Петросян, если возникнут опасения по поводу нежелательных проявлений со стороны недобросовестных поставщиков, будет инициировано издание акта правительства, который ограничит применение этой нормы, сообщает «Российская газета» .