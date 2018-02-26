Американская криптобиржа Bittrex изменила правила оказания услуг пользователям.

Среди основных нововведений значится запрет на участие в торгах лиц, не достигших совершеннолетия, а также резидентов стран, в отношении которых у США введено эмбарго. Пока неясно, смогут ли граждане, проживающие на территории Российской Федерации, после этой даты пользоваться услугами криптобиржи.

Как сообщает Anycoin , с 9 марта Bittrex будет оказывать услуги исключительно пользователям, которые не внесены в санкционные списки Управлением по контролю за иностранными активами США либо Министерством торговли США, а также тем, кто не имеет никакого отношения к территориям, находящимся под санкциями США.

«Bittrex может приостановить или отклонить ваши ордера на транзакции, приостановить или прекратить поддержку токенов или приостановить или прекратить ваш доступ к услугам в соответствии с соответствующими законами, нормами либо во исполнение приказа правоохранительных органов или других правительственных органов», - говорится в новых правилах криптобиржи.