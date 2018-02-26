Кредитный портфель ВТБ в прошлом году вырос на 3%. При этом основным источником роста стало увеличение портфеля кредитов физическим лицам, этот показатель вырос на 14%. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос в ходе конференц-кола, посвященного отчетности ВТБ по МСФО за 2017 год.

По его словам, банку удалось опередить темпы роста розничного кредитования всего российского рынка на 2 процентных пункта. Зато объем кредитов юрлицам снизился на 0,3%. Тем не менее в IV квартале 2017 года ситуация с юрлицами немного изменилась, за этот период портфель вырос на 1,2%.

«Мы видим изменение тренда. После нескольких кварталов падения мы не то, что удержали портфель, мы увидели его рост», — пояснил Мосс.

Он не исключает, что этот тренд продолжится. Банк рассчитывает в 2018 году продолжить наращивать портфель для юрлиц теми же темпами, что и рынок в целом, и по итогам года показать увеличение на 5%. Портфель розничных кредитов, по словам Мосса, может вырасти на 11%, что (по прогнозам) будет быстрее рынка. Доля неработающих кредитов составила 5,7%, снизившись с 6,4% по сравнению с прошлым годом.