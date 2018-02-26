У коллекторов набирает популярность взыскание долгов в судебном порядке. Такой метод требует единовременного вложения значительных сумм, но оказывается в итоге более эффективным, пишет «Коммерсант».

Принятие закона о взыскании долгов физлиц (вступил в силу с 1 января 2017 года) значительно ограничило количество контактов с должниками, а нестабильная экономическая ситуация снизила их платежеспособность. «Также растет финансовая грамотность должников, которые зачастую сами требуют судебного решения ситуации, что в ряде случаев не оставляет перспектив досудебного урегулирования», — говорит гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков. По его словам, помимо этого коллекторские агентства «совершенствуют и автоматизируют бизнес-процессы», что способствует увеличению количества дел, которые передаются на судебную стадию.

Традиционно судебное взыскание задолженности считалось более долгим и затратным и при этом менее эффективным методом. Стоимость получения судебного приказа и решения зависит от суммы долга, поскольку требуемая к уплате госпошлина рассчитывается в виде процента от суммы требования. Но, по оценкам экспертов, в среднем затраты на получение решения с учетом пошлины не превышают 5 тыс. рублей, при этом пороговое значение долга для «просуживания» (обращения в суд) достаточно низкое — от 10 тыс. рублей. Участники рынка отмечают, что затраты на судебное взыскание более растянуты во времени, но при этом оно гораздо эффективнее.



«В 2017 году эффективность сборов на судебной стадии по цессионным портфелям увеличилась более чем на треть, — говорит управляющий директор объединенной компании «Национальная служба взыскания/Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ) Павел Михмель. — Если в 2016 году судебное взыскание давало нам 15% от всех сборов, в 2017 году его доля составляла уже 38%». По оценке гендиректора коллекторского агентства ЮВС Сергея Шпетера, при портфеле равного качества сборы на досудебном взыскании (без учета себестоимости) составляют в среднем по рынку 2–3%, при судебном — 7—8%.

Тренд по переходу на судебную стадию взыскания будет активно развиваться и в текущем году, уверены участники рынка. Правозащитники считают, что такая тенденция благоприятно скажется на положении должников.