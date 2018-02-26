Анонимные хакеры вернули 20 000 ETH, ранее украденных из кошелька израильского блокчейн-стартапа CoinDash. Это составляет приблизительно $16,7 млн.

Как сообщается в блоге компании, возврат средств произошел около 12.00 23 февраля с того же адреса, на который ранее поступили 37 000 ETH, украденных во время ICO стартапа в июле прошлого года, сообщает ForkLog .

Израильское Подразделение по борьбе с кибертерроризмом уже поставлено в известность. «Ethereum-адрес хакера по-прежнему находится под наблюдением на предмет подозрительной активности», говорится в блоге компании.

При этом, по словам CEO проекта Алона Мурока, как и в случае со взломом, нынешние действия хакера никак не повлияют на запланированный на 27 февраля запуск основного продукта CoinDash.