Утечки из ведомственных баз данных — это не государственная забота, следует из ответа российских властей на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с которым ознакомились «Ведомости».

В 2017 году ЕСПЧ коммуницировал жалобу 46-летнего москвича (его имя не называется), заявившего о нарушении права на уважение частной и личной жизни и права на эффективную правовую защиту. В 2011 году он обнаружил в открытом доступе на Савеловском рынке базу ГУВД Москвы, в которой содержались данные, что заявитель — носитель ВИЧ-инфекции и дважды судим. Информация оказалась доступна и его знакомым.

Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту утечки информации, но тот не реагировал. Попытки заставить провести проверку через прокуратуру и суд оказались тщетными.

В 2012 году заявитель обратился в ЕСПЧ, в 2017 году суд коммуницировал жалобу и запросил российские власти, была ли у государства необходимость собирать такую информацию о гражданине и располагал ли он эффективными средствами защиты.

Права заявителя не нарушены, отвечает уполномоченный России в ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин: полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения ее обязанностей. МВД обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа, уверен Гальперин, а приобретенная заявителем на рынке база — не подлинная, в базах МВД нет сведений о состоянии здоровья лиц, состоящих на оперативном учете. Фактов несанкционированного доступа к информационным системам ГУ МВД нет. Право на неприкосновенность личной жизни сотрудники ГУ МВД не нарушили, резюмирует замминистра.

С приватностью в России все очень плохо, но добиться по факту утечки возбуждения уголовного расследования нереально, говорят юристы. Можно жаловаться в Роскомнадзор (формально защита персональных данных — сфера его ответственности), но там занимаются лишь блокировкой сайтов-нарушителей. Никто и не пытается отследить источники утечки.

Случай, по которому появилось решение ЕСПЧ, хорошо иллюстрирует бессмысленность закона о персональных данных, говорит политолог Михаил Виноградов. По его словам, данный закон не охраняет частную жизнь, зато дает государству массу возможностей для ограничений — и в сфере политики, и в сфере регулирования Интернета.