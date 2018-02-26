Выплаты по безработице очень малы, но отменять их без какой-либо замены нельзя, такое мнение в интервью «Российской газете» высказала председатель Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова. При этом она подчеркнула, что ситуация с уровнем безработицы в России неплохая: он снижается.



«Уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в 2017 году составил 5,6% и снизился по сравнению с 2016 годом на 0,4%. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1% (с 1,2% до 1,1%)», — сказала глава СП.

При этом она уточнила, что не последнюю роль в снижении доли численности граждан в общей численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, играют низкие размеры пособия. Так, если за 2016 год эта доля составляла почти 24% (1 млн из 4,2 млн человек), то за 2017 год она сложилась на уровне 20% (0,8 млн из 4 млн человек), пояснила Голикова.

«Люди просто не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить», — считает глава СП. Она напомнила, минимальная и максимальная величина пособия по безработице сохраняются на уровне 2009 года и составляют 850 и 4 900 рублей соответственно. Таким образом, даже максимальный размер пособия сейчас составляет чуть более половины (около 52%) от установленного с 1 января 2018 года минимального размера оплаты труда.

«Но что касается вопроса об отмене пособия, то такая постановка в отсутствие предложения, а что должно прийти на смену, преждевременна», — уверена председатель Счетной палаты.

