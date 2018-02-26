Российский рынок откроется ростом из-за роста азиатских фондовых индексов и снижения доходности американских гособлигаций до 2,86%. Последний фактор обеспечит приток ликвидности на развивающиеся рынки. Однако главным драйвером роста для российского рынка выступит переход суверенного рейтинга России по шкале S&P из первой ступени спекулятивной категории «BB+» в последнюю ступень инвестиционной категории «BBB-». При этом агентство Fitch также подтвердило инвестиционный рейтинг. Из пресс-релиза следует, что экономический рост будет слабым в силу весомой доли государства в экономике, неблагоприятная демографическая ситуация и низкая производительность плюс санкции продолжат ограничивать экономический рост и т.д. Вместе с тем, рынок получит притока капитала, что будет способствовать снижению всей кривой доходности ОФЗ, короткий и средний отрезки которой уже ниже 7%, поэтому рубль будет иметь спрос.

Одним из важных событий на текущей неделе станет выступление нового главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник. Инвесторы ждут разъяснения позиции главы по ужесточению монетарной политики ФРС, а именно темпа увеличения процентной ставки. Мы полагаем, что любой намек на ослабление темпов вызовет снижение индекса доллара. Намек на ускорение вызовет рост доллара к мировым валютам, а доходность гособлигаций поднимется к 3%. При этом в конце недели 4 марта в Италии пройдут парламентские выборы, что может быть фактором риска для евро, поэтому укрепление европейской валюты может не последовать.