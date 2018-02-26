20-21 февраля 2018 года в Москве прошел XVIII Международный Форум iFin-2018 «Электронные финансовые услуги и технологии», организованный компанией «АйФин Медиа». Форум проводился при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и Ассоциации ФинТех (АФТ). Спонсорами Форума традиционно выступили компании BSS, БИФИТ и iCAM Group.

На Форуме iFin-2018 — главном российском мероприятии, посвященном электронным финансам, который в этом году отметил свое совершеннолетие, — ведущие банки, разработчики и поставщики современных решений для финансовых организаций продемонстрировали свои новейшие достижения, рассказали о том, каким должен быть современный электронный банк для розницы, МСБ и крупных компаний, и как использование дистанционных каналов обслуживания развивает банковский бизнес, делает его более эффективным. На представительной выставке, которая является основой Форума, компании-экспоненты представили актуальные версии систем интернет и мобильного банкинга, платежные сервисы, современные технологии работы с большими данными, маркетинговые инструменты, обеспечивающие рост продаж банковских продуктов, небанковские сервисы в ДБО, решения для порталов, маркетплейсов и банковских экосистем, технологии обеспечения информационной безопасности и многое другое. Свои решения на Форуме iFin-2018 представили 33 компании: Artsofte, BSS, CASHOFF, Digital Security, Faktura.ru (ЦФТ), Gridfore, Group-IB, iCAM Group, IFCM CAPITAL, Intervale, ProtoSecurity, Rubbles, SafeTech, Samsung, Smartz.io, Thewaay, USABILITYLAB, «АйТи Альянс», «Актив», «Артус», «Банковские информационные системы» (БИС), БИФИТ, ГК ФИС, «Информационные системы», «Информзащита», «Квадриум», Консорциум iDVP, «Лаборатория модульной автоматизации», «Моё дело», «Ростелеком», «СКБ Контур», «Фродекс», «ЮниСАБ».

По сравнению с прошлогодним Форумом деловая программа iFin-2018 была расширена до 7 тематических секций-дискуссий, в ходе которых руководители и ведущие эксперты из банков и ИТ-компаний представили 68 докладов. Повышенный интерес аудитории вызвали обсуждения тем, связанных с перспективами использования технологий Open API, единой биометрической системы, real-time аналитики больших данных, технологии блокчейн и перспектив развития криптовалют, а также применения искусственного интеллекта для развития электронных финансовых услуг. Пристальное внимание посетителей Форума привлекли выступления с участием представителей банков, среди которых были Альфа-Банк, Банк ВТБ, БКС Банк, Газпромбанк, МТС-БАНК, Банк «Оранжевый», Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РНКБ, РосЕвроБанк, Сбербанк, Совкомбанк. Работу Форума завершила дискуссия «Насколько оправданы ожидания от «прорывных технологий» в развитии электронных финансовых сервисов?».

За два дня работы iFin-2018 его участниками стали 913 человек, 671 из которых — это посетители Форума, что стало очередным рекордом за последние годы. И это несмотря на то, что количество банков ежегодно уменьшается. Более 80% делегатов Форума — это руководители и специалисты ИТ и бизнес-подразделений банков, топ-менеджеры, ответственные за маркетинг, развитие продуктовой линейки финансовых услуг и обслуживание клиентов. Подводя итоги Форума iFin-2018, еще раз хотелось бы отметить то, что отмечали многие его участники — рынок электронных финансов достиг своей зрелости и стал одним из главных драйверов развития финансовых услуг в России.