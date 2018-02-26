Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство «Открытие Холдинга» о получении контроля над компаниями группы «Балтийский Лизинг». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, размещенном в базе решений ФАС, служба в соответствии с законом «О защите конкуренции» рассмотрела ходатайство АО «Открытие Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ИнтерСервис» (оба — Москва, основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги), а также о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО «Балтийский Лизинг» и ООО «Балтийский Лизинг» (оба — Санкт-Петербург, основной вид деятельности — деятельность по финансовой аренде, то есть лизингу /сублизингу), и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

О готовящемся приобретении «Открытие Холдингом» (принадлежит бывшему акционеру банка «Открытие» Вадиму Беляеву; сам банк «Открытие» находится на санации у созданного Центробанком Фонда консолидации банковского сектора) контроля над крупнейшей петербургской лизинговой компанией «Балтийский Лизинг» сообщило в начале декабря 2017 года издание «РБК Петербург» , ссылаясь на одного из топ-менеджеров банка «Открытие» и нескольких игроков рынка.

Напомним, летом прошлого года ФАС согласовала ходатайство ПАО «Европлан» (ныне это «Сафмар Финансовые инвестиции»; принадлежит Михаилу Гуцериеву, владеет в том числе лизинговой компанией «Европлан») о покупке «Балтийского Лизинга». Антимонопольная служба сообщала, что рассмотрела ходатайство указанной структуры о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Балтийский Лизинг» в результате приобретения 99,4796% голосующих акций АО «Балтийский Лизинг», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.



Как дал понять топ-менеджер одного из федеральных банков — собеседник издания «РБК Петербург», покупатели даже внесли аванс, однако в конечном счете стороны не договорились о цене, и аванс был возвращен. Владельцы «Балтийского Лизинга» просили за компанию около 10 млрд рублей, уточнил источник издания.

В январе этого года агентство RNS со ссылкой на источник, близкий к группе «Сафмар», сообщило, что группа «Сафмар Финансовые инвестиции» отказалась покупать компанию «Балтийский Лизинг» из-за появившихся юридических рисков.



На сайте группы «Балтийский Лизинг» указано, что ее акционерами выступают «Открытие Холдинг», «ИнтерСервис» и генеральный директор Дмитрий Корчагов. По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Балтийский Лизинг» является одноименное АО.

