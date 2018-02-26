Еврокомиссия готовит план действий в отношении финтех-технологий, частью которого станут и криптовалюты, для предотвращения финансовых преступлений, заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на совещании Европейской комиссии по криптовалютам.

Как он пояснил, Еврокомиссия намерена продолжить работу по мониторингу рынка криптовалют и разработке регулирующего его законодательства для предотвращения использования криптовалют в целях отмывания денег и других финансовых преступлений.

Еврокомиссия рассматривает блокчейн в качестве перспективной технологии для финансовых рынков, чтобы оставаться конкурентноспособным.

Однако криптовалюты, по словам Домбровскиса, не являются валютами в общепринятом смысле этого слова. Никто не гарантирует их стоимости, что делает их подверженными серьезным спекуляциям.

Таким образом, Еврокомиссия настаивает на том, что инвесторы криптовалют должны быть предупреждены о возможных рисках во всех юрисдикциях. То же касается и ICO, которые с одной стороны являются инструментом для привлечения средств для стартапов на начальной стадии, однако в то же время несут большие риски для инвесторов, сообщает Anycoin .