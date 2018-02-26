В связи с растущей заинтересованностью банков и со вступлением в силу Закона № 482-ФЗ, деловое издание «Банковское обозрение» организует практическую мини-конференцию «Удаленная идентификация. Новые правовые реалии и возможности для банков». Представители ведущих кредитных организаций, участники пилотного проекта, спикеры из Центрального банка России, Ростелекома, НП НСФР, Минкомсвязи, АРБ обсудят 27 февраля те возможности, которые уже совсем скоро откроются в области удаленной идентификации клиентов-физлиц.

Участники конференции поднимут вопросы использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также Единой биометрической системы (ЕБС). В центре обсуждения на первом отраслевом мероприятии после принятия нового закона:

Что новый закон даёт банкам?

Какие конкурентные преимущества банки смогут получить?

Как начать работать по этому закону?

Какие нормативно-правовые акты нужны?

Какие сложности и неоднозначные моменты возможны при работе с клиентами с использованием удалённой идентификации?

Удалённая идентификация с использованием ЕСИА и ЕБС и информационная безопасность.

Генеральный директор компании iDSystems Андрей Федорец расскажет участникам конференции о практическом состоянии дел по биометрической регистрации ФЛ. Кроме того, в поддержку партнерского мероприятия, организованного «Банковским обозрением», компания iDSystems 6 марта проведет бесплатный вебинар для банкиров, доступный по ссылке , на тему «Настоящее и будущее биометрической идентификации и её применение в различных сферах для граждан России».

Напоминаем, что практическая мини-конференция «Удаленная идентификация. Новые правовые реалии и возможности для банков» пройдет 27 февраля в 9-00 по адресу: Москва, Новоданиловская набережная, 6; Отель Palmira Business Club .

Узнать подробности, ознакомиться с программой, а также зарегистрироваться для участия можно по ссылке .

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 160 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group) .

Источник: iCAM Group