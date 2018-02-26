«ГПБ-Ветрогенерация» (дочерняя структура Газпромбанка) купила 49,5% акций проектной компании «ВетроОГК» (входит в ГК «Росатом»), говорится в сообщении Газпромбанка.



Как отмечается, сделка была совершена 20 февраля 2018 года.

Контролирующая доля владения «ВетроОГК» остается в собственности организаций «Росатома».

«Данная сделка является очередным этапом работы по финансированию первого масштабного проекта в российской ветроэнергетике, в которой Газпромбанк выступил в новой для себя роли в «зеленой» энергетике не только в качестве кредитора, но и в качестве соинвестора. Напомним, ранее банк и АО «ВетроОГК» заключили соглашение о предоставлении кредитных средств на сумму 63,1 миллиарда рублей сроком до 10 лет», — сообщается в документе.