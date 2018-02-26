Вице-президент банка «Пересвет» Денис Гумеров стал временно исполняющим обязанности президента кредитной организации, следует из материалов финучреждения.

«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа — президента АКБ «Пересвет» (АО) Полунина Михаила Валериевича 21 февраля 2018 года (последний день полномочий). Прекратить с Полуниным Михаилом Валериевичем трудовой договор 21 февраля 2018 года. Возложить временное исполнение должностных обязанностей президента АКБ «Пересвет» (АО) на члена правления, вице-президента АКБ «Пересвет» (АО) Гумерова Дениса Альбертовича с 22 февраля 2018 года на период до назначения на должность президента АКБ «Пересвет» (АО) кандидатуры, согласованной с Банком России», — отмечается в документе.

Гумеров в 2010—2016 годах был председателем правления Банка БФА.

Ранее стало известно, что наблюдательный совет Московского Кредитного Банка (МКБ) одобрил кандидатуру Михаила Полунина на должность первого заместителя председателя правления.