Чистая прибыль банка ВТБ в 2017 году составила 120,1 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения финучреждения на сайте Лондонской фондовой биржи. Аналогичный показатель 2016-го был на уровне 51,6 млрд рублей.



«Основной причиной роста является рост нашего основного дохода. Прочие доходы внутри наших операционных доходов составляют меньше 10%. Основным являлся рост чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Мосс в ходе конференц-кола.



Чистые процентные доходы увеличились на 10,9%, до 460,2 млрд рублей. Активы ВТБ по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 13,009 трлн рублей против 12,588 трлн на 31 декабря 2016-го.

Совокупный портфель кредитов ВТБ вырос на 3%, до 9,77 трлн рублей, в том числе общий объем кредитов физлицам — на 14,3%, до 2,49 трлн рублей. Совокупные депозиты в банке за отчетный период увеличились на 24,5%, до 9,14 трлн рублей, в том числе физлиц — на 20,5%, до 3,62 трлн рублей, юрлиц — на 27,2%, до 5,52 трлн рублей.

