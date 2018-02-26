Чистая прибыль банковской группы « Альфа-Банк » за 2017 год выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 798 млн долларов по МСФО (против 527 млн долларов по итогам 2016-го), сообщили в пресс-службе финучреждения.

Объем чистого процентного дохода увеличился на 26,9%, до 1,739 млрд долларов, за счет опережающего роста процентных доходов на фоне снижения процентных ставок. Совокупные активы группы выросли на 16,9% по сравнению с прошлым годом, до 44,728 млрд долларов по состоянию на 31 декабря 2017-го.

«За прошедший год группа отмечала существенное повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 4,2% в начале года до 2,3%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами остается по-прежнему консервативно высоким и составляет 122,8%. Ставка резервирования на конец 2017 года составила 2,9%. Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы чистый комиссионный доход увеличился на 33,4% по сравнению с прошлым годом и составил 846 млн долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов достигла на конец 2017 года рекордного уровня в 35,8%, что отражает стратегию банка по увеличению стабильного безрискового дохода и усилению роли трансакционного бизнеса», — говорится в релизе.

Кредитный портфель банковской группы «Альфа-Банк» до вычета резервов повысился на 19,5%, до 28,562 млрд долларов. Корпоративный кредитный портфель вырос на 15,3%, до 24,152 млрд долларов, розничный кредитный портфель — 4,41 млрд долларов (рост на 49,3%). Средства клиентов группы за отчетный период увеличились на 36,1%, до 29,552 млрд долларов.