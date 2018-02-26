Минфин подготовил поправки в Федеральные законы «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и «О несостоятельности (банкротстве)», направленные на перевод основных услуг Агентства по страхованию вкладов в электронную форму.

Так, закон о страховании вкладов предлагается дополнить новой статьей 4.1. «Особенности обмена информацией в электронной форме».

Согласно этой статье, вкладчики и иные лица, взаимодействующие с АСВ, вправе направлять и получать из Агентства информацию в электронной форме с использованием официального сайта, а в случаях, установленных правительством РФ, с использованием ЕПГУ. При этом АСВ сможет на основании договора поручить банкам-агентам проводить идентификацию и обработку информации с использованием сайта банка-агента, сообщает «Современный предприниматель» .