Одним из показателей эффективности менеджмента санируемых банков является скорость вывода этих кредитных организаций на рынок. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, сообщает ТАСС .

«Мы будем стараться быстрее выводить на рынок санированные банки, — сказала она. — Многие высказывают мнение, что это нельзя сделать быстро, что мы не будем торопиться это делать... Перед менеджментом санируемых банков мы ставим в качестве одного из показателей эффективности... в том числе быстрее выводить на рынок».