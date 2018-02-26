Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила законодательно закрепить для банков их присутствие в малонаселенных пунктах. Об этом она сказала в ходе Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, передает RNS .

«Мы прорабатываем сейчас разные варианты обеспечения доступности банковских услуг в сельской местности... Мы понимаем, что есть точки безубыточности для банковских отделений, банки стараются закрывать убыточные банковские отделения. В долгосрочной перспективе, конечно, сюда могут прийти цифровые технологии и финансовые услуги, но их полное проникновение требует не одного года», — сказала она.

По словам Набиуллиной, перед банками стоит задача сокращать операционные расходы за счет закрытия таких отделений.

«С другой стороны, мы сейчас внимательно изучаем опыт ряда развитых стран, понятно, что банкиры неоднозначно воспринимают эту инициативу, но в некоторых странах поддержание уровня присутствия банков в малых населенных пунктах является законодательной обязанностью для крупнейших банков. Поэтому я считаю, что мы и здесь можем подумать с учетом того, насколько для нас территориальные измерения доступности важны», — указала Набиуллина.