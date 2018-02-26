Центробанк обеспокоен кредитованием банками бизнеса под залог.

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, это превращает банки в ломбарды.



«Нас вообще очень беспокоит, я уже не раз об этом говорила, если говорить о залогах, что банки увлекаются кредитованием под залог. Вместо того чтобы оценивать бизнес заемщика, что за предприятие, какие у него потоки, бизнес-модель, — взял залог и живи спокойно, это называется. Они превращаются в большие ломбарды, это ломбардное кредитование. Это вообще не очень нормально для банковской деятельности», — сказала она, передает RNS.

По словам Набиуллиной, банки должны оценивать своих заемщиков.

