Решение о докапитализации Бинбанка , а также банка «Траст» может быть принято в ближайшие две недели, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Предполагается, что, наверное, в следующие две недели должен пройти совет директоров Центрального банка, который примет решение о докапитализации Бинбанка и банка «Траст»... Эти два банка будут докапитализированы, <...> после докапитализации будет сформировано новое правление», — сообщил он.

В начале февраля Задорнов отмечал, что объединение санируемых ЦБ банка «ФК Открытие» и Бинбанка позволит сократить требуемый объем средств для их оздоровления и сроки выхода на рынок.

ЦБ РФ начал процедуру санации Бинбанка с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 21 сентября 2017 года. Регулятор сообщал ранее, что банк нуждается в дополнительных резервах на сумму 250—350 млрд рублей. План предупреждения банкротства банка, утвержденный 13 октября 2017 года, в частности, предусматривает докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Это повысит финансовую устойчивость Бинбанка и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации, отмечали в ЦБ РФ.

С 15 декабря Банк России возложил на ФКБС функции временной администрации по управлению Бинбанком.