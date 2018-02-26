Компания BSS кардинально обновила BSS Business.
Компания BSS продолжает активно наращивать функциональность BSS Business — мобильного решения для корпоративных клиентов банка на смартфонах под управлением операционных систем IOS и Android. В рамках вышедшего обновления выполнено около 300 улучшений, в том числе:
- Персональные баннеры. Мобильное приложение стало полноценным каналом продаж банковских продуктов и услуг.
- Push-уведомления. Достойная альтернатива СМС-рассылкам, позволяющая банкам существенно уменьшить затраты на обслуживание своих клиентов.
- Push-авторизация. Удобное и быстрое подтверждение операции с помощью мобильного телефона. Код авторизации передается через защищенное соединение, активированное с помощью служебного Push-сообщения.
- Интеграция с программным комплексом PayControl. Быстрое и легкое подтверждение транзакций с мобильного телефона.
- Авторизация с помощью биометрического сканера лица (FaceID) для смартфонов iPhone X.
- Механизм самобрендирования. Позволит банкам самостоятельно быстро и удобно брендировать мобильное приложение.
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Улучшения в области юзабилити:
- обновленный блок выписки на главной странице мобильного приложения;
- быстрое и удобное информирование контрагента об оплате - исполненный платеж со штампом банка в PDF-формате доставляется в почту, мессенджер и др. удобные каналы;
- ответный платеж - оформление платежей на мобильном устройстве становится проще;
- построение маршрута до отделения банка/банкомата.
«Динамичное развитие мобильных решений для банковских клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — один из приоритетов нашей компании. Надеюсь, рынок по достоинству оценит обновление, — отмечает заместитель генерального директора по продуктам Компании BSS Андрей Абрамов. — В апреле мы выпускаем сервис «Фотоплатеж», существенно расширяем возможности информационного сервиса, начинаем выводить в мобильный канал сервис «Электронный офис клиента». Параллельно ведём активные работы по развитию банковских чат-ботов в Telegram, Viber, FB Messenger».
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами. В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Источник: Компания BSS
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