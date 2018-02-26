Компания BSS продолжает активно наращивать функциональность BSS Business — мобильного решения для корпоративных клиентов банка на смартфонах под управлением операционных систем IOS и Android. В рамках вышедшего обновления выполнено около 300 улучшений, в том числе:

Персональные баннеры. Мобильное приложение стало полноценным каналом продаж банковских продуктов и услуг. Push-уведомления. Достойная альтернатива СМС-рассылкам, позволяющая банкам существенно уменьшить затраты на обслуживание своих клиентов. Push-авторизация. Удобное и быстрое подтверждение операции с помощью мобильного телефона. Код авторизации передается через защищенное соединение, активированное с помощью служебного Push-сообщения. Интеграция с программным комплексом PayControl. Быстрое и легкое подтверждение транзакций с мобильного телефона. Авторизация с помощью биометрического сканера лица (FaceID) для смартфонов iPhone X. Механизм самобрендирования. Позволит банкам самостоятельно быстро и удобно брендировать мобильное приложение. Улучшения в области юзабилити:

- обновленный блок выписки на главной странице мобильного приложения;

- быстрое и удобное информирование контрагента об оплате - исполненный платеж со штампом банка в PDF-формате доставляется в почту, мессенджер и др. удобные каналы;

- ответный платеж - оформление платежей на мобильном устройстве становится проще;

- построение маршрута до отделения банка/банкомата.

«Динамичное развитие мобильных решений для банковских клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — один из приоритетов нашей компании. Надеюсь, рынок по достоинству оценит обновление, — отмечает заместитель генерального директора по продуктам Компании BSS Андрей Абрамов. — В апреле мы выпускаем сервис «Фотоплатеж», существенно расширяем возможности информационного сервиса, начинаем выводить в мобильный канал сервис «Электронный офис клиента». Параллельно ведём активные работы по развитию банковских чат-ботов в Telegram, Viber, FB Messenger».

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами. В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Источник: Компания BSS