Банки смогут получать из Росреестра документы о правах на недвижимость и проверять «чистоту» квартир по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) уже в текущем году, рассказал «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Сейчас идет процесс подключения Росреестра к СМЭВ-3, и как только он завершится, банки будут получать документы из ведомства в электронном виде.

«Банки смогут запрашивать данные о правах на недвижимость в стандартном автоматизированном режиме 24/7. Это важно для оформления залогов в рамках ипотечного кредитования. Новый механизм обмена информацией стартует уже в этом году», — сообщил Емелин.

Сейчас банки запрашивают документы о правах на недвижимость из Единого государственного реестра недвижимости и получают справки в бумажном виде, обычно этот процесс длится не менее недели. При оформлении ипотечного кредита банкирам необходимо убедиться, что квартира не заложена дважды, что она не перепродана нескольким владельцам и не обременена исками. Банкам необходим документ, подтверждающий право на собственность, свидетельство о приватизации или договор купли-продажи, кадастровый паспорт, справка о прописанных лицах, справка об отсутствии обременений и арестов. Теперь эти сведения банки смогут запрашивать в Росреестре через СМЭВ.

«Возможность получения кредитными организациями сведений из ЕГРН с помощью СМЭВ ускорит для них процесс проверки сведений о недвижимости. Это позволит сократить сроки оказания услуг, например оформления кредитов», — сказали в Росреестре.

По мнению участников рынка, использование госсистемы позволит сократить сроки сбора документов о «чистоте» квартиры, оценки объекта и подтверждения регистрации ипотеки. Кроме того, обмен сведениями через СМЭВ позволит банкам существенно сократить операционные издержки при выдаче ипотеки.



Ускорение электронного документооборота приведет к росту объемов ипотечного кредитования на 15—20% в 2018 году, уверены эксперты.