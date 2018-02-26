Банк ЗЕНИТ расширил перечень аккредитованных застройщиков по программам ипотечного кредитования, включив в список партнеров компанию ФСК «Лидер» и Группу ЛСР.



Также новым партнером Банк ЗЕНИТ стала Финансово-строительная корпорация «Лидер», объекты которой расположены в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Калужской областях, Краснодарском крае. В рамках сотрудничества кредитные программы Банка «Военная ипотека» и «Ипотека на первичном рынке» распространяются на объекты Московского региона.



Приобрести недвижимость в новостройке партнеров-застройщиков можно по ставке от 9,9% годовых. Размер первоначального взноса составляет не менее 20% от стоимости недвижимости, а при подаче заявки на кредит по сокращенному пакету документов (паспорт и дополнительный документ) — не менее 35%.



Военнослужащие могут приобрести недвижимость в объектах, аккредитованных по ипотечным программам «Военная ипотека» и «Кредит семейный» по ставке 9,9% годовых. При этом максимальный размер кредита по программе «Военная ипотека» составляет 2,5 млн рублей, «Военная ипотека +» — 3 млн рублей. Также покупателям доступны программы «Военная ипотека — кредит семейный» (до 5 млн рублей) и «Военная ипотека- кредит семейный+» (до 6 млн рублей), предоставляющие возможность супругам — участникам НИС объединить свои накопления и купить квартиру большей площади.



На сегодняшний день порядка 40 застройщиков являются партнерами Банка ЗЕНИТ по программам ипотечного кредитования.



«Банк постоянно расширяет перечень компаний-партнеров и улучшает условия по кредитным программам. Это повышает доступность ипотечных продуктов и позволяет клиентам Банка выбрать наиболее подходящий им вариант приобретения недвижимости», — прокомментировал Дмитрий Юрин, директор розничного блока Банка ЗЕНИТ.



С условиями ипотечных программ и перечнем ипотечных партнеров можно ознакомиться на сайте Банка.