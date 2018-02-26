Один из крупнейших банков Таиланда Bangkok Bank сообщил, что прекращает обслуживание местной криптовалютной биржи Thai Digital Asset Exchange (TDAX).

Как поясняет ForkLog , решение банка связано с тем, что «деятельность TDAX не соответствует сведениям о бизнес-направлениях банка, поданных в Министерство Коммерции Таиланда».

По словам CEO торговой площадки Порамина Инсома, биржа планировала вскоре увеличить уставный капитал для получения у местного регулятора лицензии, предоставляющей право на проведение ICO. Однако вскоре поступил звонок от представителей банка, которые спросили о наличии такой лицензии. Порамин Инсом ответил, что это бизнес-направление не подпадает под правовую юрисдикцию. Затем банк сообщил, что закрывает счет компании ввиду отсутствия лицензии.

Однако, площадка TDAX по-прежнему работает в штатном режиме, предоставляя возможности трейдинга биткоином и десятью другими криптовалютами. У инвесторов есть возможность проводить транзакции через три других финансовых института: Kasikornbank (KBank), Siam Commercial Bank and Krungthai Bank.