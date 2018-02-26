Министерство финансов Австрии намерено регулировать криптовалютный рынок так же, как торговлю золотом и деривативами.

По словам министра финансов Австрии Хартвига ​​Легера, тема криптовалют очень важна в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нужно больше доверия и больше безопасности.

Легер добавил, что выпускаемые в ходе ICO токены являются ценными бумагами, и соответствующие проекты обязаны получить разрешение регулятора на проведение первичного предложения.

Также, по мнению министра финансов, для Европейского Союза крайне важно добиваться создания международной нормативной базы криптовалюты. Этот вопрос он намерен обсудить с министром финансов Португалии на саммите в пятницу, сообщает CCN . В последнее время европейские регуляторы обеспокоены темой регулирования криптовалют и связанных с ней вопросами.