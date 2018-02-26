Решение рейтингового агентства S&P поднять оценку инвестиционной привлекательности с «мусорной» отметки немного выше позитивно отразилось на поведении рубля, сообщает Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

По ее словам, несмотря на то, что подобный вариант развития событий предполагался и был заложен в котировки, поклонники рубля бурно празднуют победу. Доллар США к середине дня стоит 55,92 руб. (-1%). Евро торгуется по 69,00 руб. (-0,9%).

«Сегодня пиковый день очередного налогового периода в России. К слову, в феврале налоговые выплаты по году самые низкие, серьезно рассчитывать на эту поддержку не стоит. Как только эмоции рынка спадут, а они выглядят чрезмерными даже на первый взгляд, доллар США вернется в диапазон 56-57 руб. Евро закончит сессию в пределах отметок 69-69,75 руб.», - прогнозирует Анна Бодрова.

Пара доллар/рубль, которая открылась под отметкой 56 руб., обновила февральские минимумы в районе 55,80 руб. и остается под давлением, комментирует Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX.

«В случае с российской валютой, помимо сырьевого и долларового факторов, можно отметить сразу несколько позитивных сигналов. Это также повышение рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P и пик налоговых выплат. Однако дальнейший подъем рубля может ограничить потенциальное ухудшение настроений на рынке нефти», - поясняет эксперт.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 февраля, составляют 55,92 руб. за американскую валюту и 68,92 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 84 и 71 копейку соответственно.