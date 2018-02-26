Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует рост активов банковской системы России на 5,2% в 2018 году.

«АКРА прогнозирует сохранение тенденции роста активов банковской системы РФ в 2018-м. Как ожидается, рост составит 5,2%, что меньше 6,4%, достигнутых в 2017 году. Некоторое ускорение кредитования населения и предприятий будет сопровождаться стагнацией межбанковского кредитования и замедлением роста портфеля ценных бумаг. В результате мы не ожидаем восстановления соотношения активов банковской системы и ВВП — данный показатель по-прежнему составит около 93% в 2018 году», — говорится в прогнозе «Ужесточение операционной среды не позволит российским банкам нарастить чистую прибыль».



По мнению аналитиков, в 2018-м рост совокупного кредитного портфеля ускорится до 5,5% по сравнению с 4,5% в 2016 году, что будет поддерживаться снижением процентных ставок, а также частичным восстановлением кредитования корпоративных клиентов. Поддержку спросу на кредиты окажет продолжение роста реального ВВП и отдельных секторов экономики. Дополнительным стимулом для заемщиков станет снижение процентных ставок вслед за падением ключевой ставки ЦБ, считают в АКРА.

«При этом аппетит банков к риску останется ограниченным, поскольку усиление регуляторного давления в отношении качества активов будет сдерживать готовность банков ослаблять стандарты андеррайтинга, прежде всего в отношении кредитования нефинансовых организаций», — отмечают в АКРА.

Кредитование населения в текущем году увеличится на 11,5% благодаря восстановлению роста реальных доходов россиян. По прогнозам АКРА, в 2018 году он составит 1—1,5% против минус 1,7% в 2017-м. Кроме того, эксперты прогнозируют опережающий рост ипотечных кредитов (на 12,8%), тогда как прочее розничное кредитование вырастет на 11,4%.