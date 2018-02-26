Центральный банк России с 23 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 10,71 коп., до 56,70 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,6341 руб., что ниже предыдущего дня на 17,46 коп. По случаю национального праздника в России Московская биржа не работала в пятницу, 23 февраля. В связи с этим участники рынка будут отыгрывать решения рейтинговых агентств в понедельник, 26 февраля.

«Учитывая все основные факторы для рубля, на открытии Московской биржи по нему ожидается укрепление к доллару. Курс пары доллар/рубль может дойти до отметки 56,00 руб. за «американца», а курс пары евро/рубль – до значения 69,40 руб. за единицу европейской валюты. К евро рост курса рубля будет меньше из-за укрепления единой валюты на Форекс. Если при достижении парой доллар/рубль уровня 56 руб. не последует отскока вверх, то продавцы двинутся к минимуму на отметке 55,59 руб. за «американца», который был зафиксирован 25 января 2018 года», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидается уверенное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». На фоне подъема рейтинга России и роста цен на нефть, доллар уже в первые минуты может сделать существенный шаг к минимумам года, уйдя в район 56 рублей. Данный уровень выступает ближайшей поддержкой для американской валюты и в случае, если «медведям» удастся закрепиться под этим значением, возрастут.

Пара USD/RUB снова попробует приблизиться к уровню 56 рублей за доллар, прогнозирует Иван Марчена, аналитик Forex Club. И в случает пробоя отметки можно ожидать обновления минимумов года. Пара EUR/RUB проторгуется в диапазоне 69,05-70,1 рубля.