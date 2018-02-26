Альфа-Банк намерен нарастить портфель розничного кредитования по итогам 2018 года минимум на 35—40%, сообщил журналистам главный финансовый директор кредитной организации Алексей Чухлов в ходе телефонной конференции, сообщает ТАСС .

«Мы будем продолжать очень активное развитие розничного кредитования. Мы планируем в 2018 году нарастить наш портфель розницы на 35—40% как минимум», — отметил Чухлов. Он уточнил, что такая динамика может быть достигнута за счет развития сегмента кредитных карт . «Мы сейчас — третий банк в России в этом сегменте, хотим выйти на второе место к 2020 году. Также мы возвращаемся в ипотеку , постепенно будем наращивать этот сегмент и классические кредиты в отделениях, а также остаемся в потребительском кредитовании », — отметил он.

Чухлов уточнил, что кредитная организация рассчитывает в течение 2018 года войти топ-5 российских банков по ипотечному кредитованию.

Чистая прибыль группы «Альфа-Банк» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год выросла в 1,5 раза и достигла 798 млн долларов против 527 млн долларов в 2016 году. Консолидированный кредитный портфель группы до вычета резервов увеличился на 19,5% до 28,5 млрд долларов, в том числе корпоративный кредитный портфель вырос на 15,3% до 24,1 млрд долларов, розничный увеличился на 49,3% и составил 4,4 млрд долларов.